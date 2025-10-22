Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, bu hafta ise kâr satışlarının etkisiyle düşüşe geçti. ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflediğine dair işaretler ve yatırımcıların, ABD enflasyon verilerini beklerken değerli metalin son rekor rallisinden faydalanarak kar alımı yapmaları nedeniyle düşüşünü sürdürdü.

Sabah erken saatlerde 100 doların üzerinde gerileyerek son 5 yılın en büyük düşüşü kaydeden altında sabah saatleri fiyatlarında yatay seyir dikkat çekiyor.

Altının ons fiyatı güne 4126 dolardan başlarken 4004 dolara kadar geriledi. Ancak toparlanan fiyat 4133 dolara kadar yükseldi.

Gram altın ise güne hafif yükselişle başlayarak 5579 lira seviyesine geldi. Çeyrek altın ise 10 bin liranın altına geriledi.

Altın fiyatlarındaki son durum şöyle:

Ons altın: 4134 dolar

Gram altın: 5579 lira

Çeyrek altın: 9919 lira

Cumhuriyet altını: 140.810 lira