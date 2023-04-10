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Çeyrek altın bugün ne kadar? 10 Nisan Pazartesi altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 10 Nisan Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:36
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Çeyrek altın bugün ne kadar? 10 Nisan Pazartesi altın ne kadar kaç TL?

Çeyrek altın bugün ne kadar? 10 Nisan Pazartesi altın ne kadar kaç TL?
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Altındaki yükseliş sürerken gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki yükselişle vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 10 Nisan Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

FED'in "şahin" politikalarına devam edebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi değerli metal fiyatlarını baskılıyor.

Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,8 azalışla 1992 dolardan başladı.

ABD'de geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 236 binle beklentilere paralel gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin piyasa beklentileri de önemli ölçüde değişti.

Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülmeye başlanırken, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin de beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, bugün altın ne kadar kaç TL? İşte 10 Nisan Pazartesi 2023 altın fiyatları...

10 NİSAN PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.235,68 TL

Gram altın satış: 1.235,90 TL

10 NİSAN PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.076,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.097,00 TL

10 NİSAN PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.279,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.357,00 TL

10 NİSAN PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.152,00 TL

Yarım altın satış: 4.195,00 TL

10 NİSAN PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.159,00 TL

22 ayar bilezik satış: 1.172,77 TL

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