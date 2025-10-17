Altın fiyatları cuma günü ons başına 4 bin 300 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD'de bölgesel bankalardaki kırılganlık işaretleri, artan küresel ticaret gerilimleri ve yeni faiz indirimi beklentileri yatırımcıları altına yönlendirdi.

Hafta boyunca her sabah yeni rekorlarla yatırımcıyı karşılayan altın, haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürdü.

Sabah saatleri itibarıyla yurt içi piyasalarda gram altın 5.896 TL, ons altın ise 4.357 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 65'in üzerinde değer kazandı. Bu artışta jeopolitik gerilimler, agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve ETF girişleri etkili oldu.

17 Ekim 2025 sabahı gram altın 5.910 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Günün ilk saatlerinde 5.855 TL civarında işlem gören gram altın, Kapalıçarşı’da 6.125 – 6.200 TL aralığında alıcı buldu.



Çeyrek altın ise tarihinde ilk kez 10 bin TL sınırını aştı. Kuyumcularda çeyrek altın 10.100 TL’den alınırken, satış fiyatı 10.205 TL seviyesinde işlem gördü.