Altın fiyatları dokuz haftadaki ilk haftalık kayba doğru ilerliyor. Doların güçlenmesi ve yatırımcıların yaklaşan ABD enflasyon verisi öncesi pozisyonlarını azaltması, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gelecek hafta ticaret savaşını yatıştırmak amacıyla yapacağı görüşme öncesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşme ihtimaline ağırlık veriyor. Olası bir anlaşma, altın gibi güvenli liman varlıklara olan talebi destekleyen jeopolitik gerilimi azaltabilir.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ ANİDEN DURDU

Ağustos ortasında başlayan hızlı yükseliş, altın fiyatlarını pazartesi günü ons başına 4.381,52 dolar ile rekor seviyeye taşımıştı. Ancak ertesi gün gelen kâr satışlarıyla yükseliş aniden durdu. Bu düşüş, altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) beş ayın en büyük tek günlük çıkışının yaşandığı döneme denk geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın güne 4129 dolardan başladı. Şu sıralar 4086 dolardan işlem görüyor.



Gram altın güne 5579 liradan başladı. Şu sıralar 5525 liradan alıcı buluyor.



Kapalıçarşı'da gram altın 5526 liradan, çeyrek altın 9661 liradan, yarım altın 19 bin 317 liradan, Cumhuriyet altını 39 bin 749 liradan işlem görüyor.