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Komedyen Eser Yenenler eşiyle çektiği erik videosuyla güldürdü

Komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler 'in çektiği video izleyenleri güldürdü.Yenenler çiftinden 'erikli düğün' videosu viral oldu

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:58
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Çeyrek altın yerine erik. Komedyen Eser Yenenler eşiyle çektiği erik videosuyla güldürdü

Komedyen Eser Yenenler eşiyle çektiği erik videosuyla güldürdü
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Havalar ısınmaya başladı, Akdeniz Bölgesi'nde de erikler yavaş yavaş boy göstermeye başladı. Ancak fiyatına gelince 999,50 lira..Komedyen Eser Yenerler eşi Berfu Yenenler'le birlikte çektiği erikli çektiği düğün videosu güldür. 

Odatv'de yer alan habere göre, Sosyal medya hesaplarından komik videolar paylaşan çiftin son videosu viral oldu.Manavlarda satılan erik fiyatlarını esprili bir dille eleştiren çiftin videosu binlerce kişi tarafından izlendi.Videoda eriğin fiyatının 999,5  lira olduğu görüldü.

 

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