Çeyrek altında 5 bin lira depremi: Hazırlığa başlayın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çeyrek altında 5 bin lira depremi: Hazırlığa başlayın

Çeyrek altında deprem yaratacak gelişme. 5 bin lira olacağı tarih verildi.

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