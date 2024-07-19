Çeyrek altından 10 kat daha değerli. Elinde olanların başına talih kuşu kondu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çeyrek altından 10 kat daha değerli. Elinde olanların başına talih kuşu kondu

Bu altına yatırım yapana piyango vurdu. Değeri 10 kat arttı.

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