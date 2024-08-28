Çeyrek final maçında fenalaşan 27 yaşındaki yıldız futbolcu öldü

Copa Libertadores'te Nacional ile Sao Paulo arasında oynanan çeyrek final maçında yaşanan talihsiz olay, futbol dünyasını yasa boğdu.

Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo, maç sırasında aniden fenalaştı ve kalp ritim bozukluğu yaşadığı belirlendi.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırılan Izquierdo, dört gün boyunca yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdi.

Ancak sabah saatlerinde acı haber geldi ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

"YASTAYIZ"

Bu üzücü haber, futbol camiasında ve Izquierdo'nun yakın çevresinde büyük bir hüzne neden oldu.

Nacional Futbol Kulübü, oyuncusunun vefatını resmi kanallarından duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: Nacional Futbol Kulübü olarak, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını derin bir acı ve üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesine, dostlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional, bu onarılamaz kaybın yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın.

15 GÜN ÖNCE ÇOCUĞU OLDU

Juan Izquierdo'nun 15 gün önce baba olduğu ve geriye kızıyla çekilmiş bir fotoğrafının kaldığı öğrenildi.