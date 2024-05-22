Çeyrek final maçında tarihi fark

Maça hızlı başlayan Toronto FC, rakibini ilk dakikadan itibaren kendi kalesine hapsetti. Toronto forması giyen yıldız oyuncu Federico Bernardeschi, 10. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Ardından, 18. dakikada Lorenzo Insigne'nin asistinde Ayo Akinola farkı ikiye çıkardı. CS Saint-Laurent, 25. dakikada bulduğu golle farkı bire indirse de, Toronto FC'nin baskısı devam etti.

İlk yarının sonunda, Insigne'nin harika pasıyla Jonathan Osorio, skoru 3-1'e getirdi. İkinci yarıda Toronto FC'nin hücum gücü iyice belirginleşti. 50. dakikada Richie Laryea, 55. dakikada Bernardeschi ve 60. dakikada Insigne peş peşe gollerle farkı açtı. Akinola, 70. dakikada kendisinin ikinci, takımının ise yedinci golünü kaydetti. Maçın son golünü ise 85. dakikada genç yetenek Jahkeele Marshall-Rutty attı, böylece Toronto FC skoru 8-1'e taşıdı.

Maç sonrasında basın mensuplarının karşısına çıkan Toronto teknik direktörü John Herdman, takımının performansından oldukça memnun olduğunu belirttikten sonra "Oyuncularım bugün harika bir iş çıkardı. Maç boyunca disiplini elden bırakmadık ve rakibimize şans tanımadık. Bu galibiyet, bizim için büyük bir moral kaynağı oldu" diye konuştu.

Maçta bir gol atan Torontolu genç yetenek Jahkeele Marshall-Rutty ise "Bu tür maçlarda forma giymek ve gol atmak benim için büyük bir onur. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi.