Ceza alan psikolog yeni açıklamasıyla eleştirilen hedefi oldu

Feyza Betül Arslan
Ceza alan psikolog yeni açıklamasıyla eleştirilen hedefi oldu

Sosyal medya platformlarında kendini 'cinsel terapist' olarak tanıttığı için 550 bin 59 lira para cezası alan Buse Aydın, yeniden kadınları hedef alarak yaptığı açıklamalarla eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamalarla sık sık eleştirilerin hedefi olan psikolog Buse Aydın, geçtiğimiz günlerde para cezası almıştı.

Kendini 'cinsel terapist' olarak tanıtan ve çektiği videolarda o yönde bilgiler veren Aydın'a, Reklam Kurulu tarafından sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmadığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira para cezası kesildi.

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Para cezası kesilen Aydın, sosyal medyadaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Son yaptığı açıklamada her zamanki gibi hemcinslerine yüklenen Aydın, yeniden eleştirilerin odağı oldu.

Son olarak kadınların "red flag"larına (ilişkilerde uzak durulması gereken konular) değinen Aydın, "Bir kadındaki red flag cümleyi söylüyorum: Ben birazcık özgürlüğüme düşkünüm de... Duyduğun yerde kaç. Daha şu cümleyi duyan bir kadından sağlıklı bir ilişki çıktığını ben ömrü hayatımda görmedim." sözleriyle sosyal medyada tepki topladı.

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Bu açıklama, birçok kullanıcı tarafından cinsiyetçi ve ayrımcı bulunarak eleştirildi. Reklam Kurulu'nun verdiği cezanın ardından bile tartışmalı paylaşımlarına devam eden Aydın, eleştirilerin odağından uzaklaşamıyor. Bu durum, sosyal medya fenomenlerinin sağlık ve ilişkiler gibi hassas konularda dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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