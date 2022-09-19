Süper Lig'de çanların kimin için çalıyor? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Performansı yükselenler var, bir de hızla düşenler var. Çekişmeli bir sezon bizi bekliyor; bu doğru. Ama bu lig böyle nasıl geçecek; herkesin içini kemiriyor bu soru!

Bir kere... Konumuz yine hakemler. Nasıl oluyor da bu kadar başarısızlar; anlayabilmek mümkün değil. Neden standart yok? Neden birinin ak dediğine öteki kara diyor? Neden aynı hakem aynı maç içinde aynı pozisyonlarda farklı kararlar veriyor? Örneğin Trabzonspor-Gazianteh FK maçı. Örneğin İstanbulspor-Beşiktaş maçı. Bu örnekleri çoğaltabilirim. Lige verilen ara belki onlara da iyi gelir diye umutla beklemekteyim. Ancak şunu da diyeyim; çanlar TFF ve başkanı için çalıyor! Bu hakem hatalarında faturanın onlara çıkacağını hatırlatayım.

Çanlar kimin için çalıyor? Devam edeyim. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael için çalıyor. Düşüşe geçen Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin için çalıyor. Alanyaspor nereye koşuyor? Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay için çalıyor. Hatayspor yönetimi için çalıyor. Çalıyor da çalıyor! Hatta Beşiktaş'ta hoca değişikliği bile konuşuluyor. Ismael'in yerine pat diye Şenol Güneş açıklanırsa şaşırmayın derim.

Fenerbahçe yükselişte. Dolu dizgin gidiyor. Adana Demirspor fırtına gibi; önünde durulmuyor. Başakşehir her ne kadar oynadığı futbolla zevk vermiyorsa da gol yemeden yoluna devam ediyor. Galatasaray tek tek basaraktan tek farklı galibiyetlerle zirve yarışında kendini gösteriyor. Trabzonspor öyle ya da böyle kazanmayı başardı; şimdilik idare ediyor.

Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: ADANA DEMİRSPOR

Geçen haftadan sonra bir daha mı? Evet; bir daha. Demiştik ki geçen hafta; "Adana'nın yolları taştan, kolay kolay çıkamıyor gelenler bu deplasmandan. Bu hafta da Trabzonspor çıkamadı. Adana Demirspor sadece attığı gollerle değil, oyunuyla da alkışlandı." Bu hafta deplasmanda da gücünü kanıtladı. Antalyaspor gibi bir takımı Antalya'da farklı bir skorla avladı, ligde liderlik koltuğunu kaptı. Aman Adanalı, yürü Adanalı. Lige renk kattı.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: BELHANDA (ADANA DEMİRSPOR)

Adana'da ne var? Kebap var, şalgam suyu var. Bir de başkan Murat Sancak var. Galiba bu işin sırrı onda. Nasıl oluyor da her giden yıldızlaşıyor Adana Demirspor'da. İşte buna bir örnek daha Belhanda. Adamın yetenekleri vardı vardı da Galatasaray'da neydi, Adana Demirspor'da ne? Tam bir 10 numara. Takımı sürüklüyor, ataklara yön veriyor, rakip kaleler için kabus oluyor. Antalyaspor da gördü bu kabusu. 10 numara futbol oynadı Belhanda. Aşk olsun tutana!

HAFTANIN KARMASI:

MUSLERA (GALATASARAY)

ALİ YAŞAR (İSTANBULSPOR), SAMET (ADANA DEMİRSPOR), GUSTAVO (FENERAHÇE), MASUAKU (BEŞİKTAŞ)

HAJRADINOVIC (KASIMPAŞA), CRESPO (FENERBAHÇE), HAMSİK (TRABZONSPOR), BERTOLACCI (KAYSERİSPOR)

BERIDZE (ANKARAGÜCÜ), VALENCIA (FENERBAHÇE)

ALKIŞI ALANLAR:

ÇAĞDAŞ ATAN

Kayserispor'a zor bir dönemde geldi. Transfer tahtası kapalıydı. Elindeki kadro neyse ne! Onunla devam etmek zorundaydı. "Yaparım" dedi, "Başarırım" dedi, "Bu kadroyla yola devam" dedi. Ne dediyse yaptı. Dikkat edin; takım her hafta üzerine koya koya gidiyor şimdi. Bunda en büyük pay o sözü verenindi. Bravo Çağdaş Atan, 10 tam puan.

JORGE JESUS

Adam revizyon yapa yapa oynatıyor takımı. Ama eksiği yok, fazlası oluyor. Her hafta şapkadan yeni bir tavşan çıkarıyor. Üstelik Fenerbahçe giderek göze daha çok hoş gelen bir futbol oynuyor. Defansı, orta sahası, forveti. Çarklar işliyor. Alanyaspor maçında da görüldü bu; böyle bir futbolu ve skoru özleyen Fenerbahçelileri mest etti. Jorge Jesus, ligin en tecrübelisi, demek ki var bir bildiği.

CEZA TAHTASI



BEŞİKTAŞ

Ne oluyor, neler oluyor. Bu takım nasıl bu kadar siyah ve beyaz kadar farklı olabiliyor? Bunda kimin hatası var, Valerien Ismael ne iş yapıyor. Geçen hafta Başakşehir, bu hafta İstanbulspor. Bu takımın kalesini tutan her şut neden gol oluyor? Kale boş mu? Hadi ilk 45 dakikalarda fırtına gibi esiyordu, şimdi ilk 45 dakikalarda da durdu. Ne oldu? Çaresini kim bulacak? Acele cevap, yoksa hali harap!

BİR GRUP GALATASARAY SEYİRCİSİ

Kulaklarıma inanamadım. Adeta dondum, kaldım. Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maçta Muslera'yı protesto etti bir grup Galatasaray seyircisi. Özür dilerim ama "Yuh" dedim. Adam yıllardır takımın en iyilerinden. Kişiliği ile de örnek. Konyaspor maçında da ne toplar çıkardı. Bu adamı protesto etmek yakıştı mı? Amacınız nedir? Ne yapmas istiyorsunuz? Neyse ki gerçek Galatasaraylılar var, Muslera'yı onlara bırakmazlar.

Bu haftalık da bu kadar. Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.