Ceza yazan polise saldırdılar

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, dün Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı’nda kontrol yaptı. Görevliler, iki aynası bulunmayan bir motosikleti durdurdu ve sürücüye trafik açısından idari para cezası uyguladı. Bu esnada polis memurlarına direnç gösterip saldıran A.Y., M.E. ve C.Ş. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri biten zanlılar, 'Görevi yaptırmamak için mukavemet' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye gönderildi. C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şüphelilerin polislere saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde, zanlıların polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırması yer aldı.