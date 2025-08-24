Ceza yazan polise saldırdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir’in Torbalı ilçesinde 3 kişi, direnç gösterdikleri polis ekiplerine saldırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklanırken, arbede anı cep telefonu ile görüntülendi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, dün Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı’nda kontrol yaptı. Görevliler, iki aynası bulunmayan bir motosikleti durdurdu ve sürücüye trafik açısından idari para cezası uyguladı. Bu esnada polis memurlarına direnç gösterip saldıran A.Y., M.E. ve C.Ş. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri biten zanlılar, 'Görevi yaptırmamak için mukavemet' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye gönderildi. C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şüphelilerin polislere saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde, zanlıların polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırması yer aldı.

Son Haberler
250 metrelik ağ ile doğayı katlediyorlardı
250 metrelik ağ ile doğayı katlediyorlardı
Kırıkkale'de aranan 3 firari yakalandı
Kırıkkale'de aranan 3 firari yakalandı
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Park görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Park görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Gecenin karanlığında ortalık karıştı
Gecenin karanlığında ortalık karıştı