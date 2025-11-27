Ordu İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri tarafından 18 Eylül'de Perşembe ilçesi Kovanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen alkol denetiminde 0.55 promil alkollü araç kullandığı tespit edilen S.H.'ye idari yaptırım uygulandı.
Alkol denetimi sonrası Fatsa Devlet Hastanesi'ne giden S.H., kan tahlili yaptırdı. Tahlil sonucunda kanında 0.00 promil alkol bulunduğunu ileri süren S.H., Perşembe Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Yapılan araştırmada; idari yaptırım uygulanan S.H.'nin yerine arkadaşının kan örneği verdiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.