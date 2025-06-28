Cezadan döndü, resmi imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: AA

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Paul Pogba Monaco ile sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Monaco, Paul Pogba'nın transferini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Fransız futbolcu, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı." denildi.

Le Havre, Manchester United ve Juventus'un ardından Pogba, şimdi de Monaco'da forma giyecek.

CEZASI 1,5 YILA DÜŞMÜŞTÜ

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen Fransız futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.

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