Cezaevi firarisi, Aksaray’da yakalandı!

Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

Hakkında 26 suç kaydı bulunan, hırsızlık suçlarıyla tanınan ve cezaevi firarisi olan T.T. (31), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, firari şahsın saklandığı adres tespit edilerek düzenlenen baskında gözaltına alındı. Daha önce 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan T.T., yakalanmasının ardından Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Kamuoyuna yapılan açıklamada, “Her türlü suç teşkil eden faaliyetin üzerine kararlılıkla gidilecektir. Halkımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir” ifadelerine yer verildi.

Bu başarılı operasyon, Aksaray halkının güvenliğini sağlamada emniyet teşkilatının ne denli etkin çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.