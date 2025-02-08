Cezaevi firarisi ile onu bagajında taşıyan taksici yakalandı

Muğla'da uyuşturucu madde ve uyarıcı madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan K.S.T., Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Bir süre cezaevinde kalan K.S.T., firar etti. Jandarma ekipleri, Marmaris ilçesi Çetibeli Yol Kontrol Noktası'nda bir taksiden şüphelendi. Şüphe üzerine şoför Ç.B.B.'yi taksiden indiren ekipler, araçta yaptıkları aramada cezaevi firarisi K.S.T.'yi bagajda yakaladı. Gözaltına alınan Ç.B.B. ve K.S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.S.T. ve Ç.B.B., tutuklandı.