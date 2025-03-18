Cezaevi firarisi kaçarken kayboldu. 112'den yardım istedi

Gaziantep'te izinli çıktığı cezaevinden firar eden ve hakkında 25 farklı suç kaydı olan M.C.K. (44), yurt dışına kaçmak isterken Artvin'de karla kaplı dağda kayboldu.

Jandarmadan yardım isteyen şüpheli, operasyonla kurtarıldı.

Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan ve hakkında 25 farklı suç kaydı bulunan M.C.K., yurt dışına kaçmak amacıyla Gürcistan’a sınır olan Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Çamurlu köyüne geldi. Yüksek kesimli bölgeden Gürcistan’a geçmeyi planlayan hükümlü, karla kaplı dağda kaybolduğunu anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi (JCAS) sayesinde, firarinin konumunu tespit etti.

Operasyon başlatan ekipler, 3 saat süren zorlu yaya aramaları sonucu, askeri yasak bölgede firariye ulaştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp Artvin’de cezaevine konuldu.