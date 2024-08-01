Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı

Efeler ilçesinin Osman Yozgatlı Mahallesi'nde gerçekleşen bu hadisede, 09 ALF 315 plakalı motosikleti kullanan Ö.Ç. isimli kaçak, yerel güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede tespit edildi. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine harekete geçerek, bölgede şüpheliyi ve aracını araştırmaya koyuldu.

Uyuşturucu suçlarından aranan ve cezaevinden firar etmiş olan Ö.Ç., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Efeler Mahallesi'ndeki 2266 Sokak'ta yakayı ele verdi. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak ilgili birimlere teslim edildi ve hakkında yasal işlemler başlatıldı.