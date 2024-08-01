Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı

Kaynak: İHA
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı

Aydın'ın Efeler bölgesinde yaşanan bir olayda, kaçak bir mahkumun motosikletle kaçış girişimi, polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu engellendi.

Efeler ilçesinin Osman Yozgatlı Mahallesi'nde gerçekleşen bu hadisede, 09 ALF 315 plakalı motosikleti kullanan Ö.Ç. isimli kaçak, yerel güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede tespit edildi. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine harekete geçerek, bölgede şüpheliyi ve aracını araştırmaya koyuldu.

Uyuşturucu suçlarından aranan ve cezaevinden firar etmiş olan Ö.Ç., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Efeler Mahallesi'ndeki 2266 Sokak'ta yakayı ele verdi. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak ilgili birimlere teslim edildi ve hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Son Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı
Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi Yerel Haberler
Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk Ekonomi
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı Gündem
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı Spor
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı
İsrail öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin "Hamas üyesi olduğunu" iddia etti Dünya
İsrail öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin "Hamas üyesi olduğunu" iddia etti