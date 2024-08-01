Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı

Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 ALF 315 plakalı motosiklet üzerinde bulunan Ö.Ç., cezaevinden firar etmiş bir şahıs olarak tespit edildi.

İhbar üzerine harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki aramalarını başlattı.

Şüpheli Ö.Ç., uyuşturucu kullanma veya ticareti yapma suçundan arandığı belirtilerek, trafik ekiplerinin kendisini yakalamaya çalıştığını fark etti ve kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından, Ö.Ç. Efeler Mahallesi 2266 Sokak üzerinde trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, ilgili ekiplere teslim edilirken hakkında adli işlem başlatıldı.