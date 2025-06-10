Cezaevi koşulları tepki çekti! İBB tutuklusunun oğlundan sosyal medyada isyan...

İBB Medya A.Ş. eski Genel Müdürü İpek Elif Ayman'ın oğlu Efe Çakır'ın sosyal medya hesabından aktardığı iddiasına göre, Ayman, Afyon Cezaevinde 5 gündür yerde yatıyor.

Annesinin yaşadığı durumun yayılmasını ve müdahale edilmesini isteyen Efe Çakır sosyal medya hesabından isyan etti.

"5 GÜNDÜR YERDE YATIYOR"

Gazetecileri de etiketleyerek paylaşım yapan Çakır şu ifadeleri kullandı:

"İBB Medya AŞ eski genel müdürü annem İpek Elif Atayman, sürüldüğü afyon cezaevinde 5 gündür yerde yatıyor. Devletine milletine maddi ve manevi hiç bir yanlışı olmayan sicili tertemiz bir insana yapılan bu insanlık dışı hareket kabul edilemez."