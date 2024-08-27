Cezaevi lojmanları yakınlarında patlamamış havan mermisi bulundu

Kaynak: İHA
Cezaevi lojmanları yakınlarında patlamamış havan mermisi bulundu

Ankara'da, cezaevi lojmanlarına yakın bir bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu.

Bomba imha ekipleri olay yerinde incelemelere başladı.
Aktarılan bilgilere göre Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, gerekli güvenlik önlemlerini alarak incelemelerine başladı.

Merminin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alan ekipler ve çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Bomba imha ekiplerinin sesli uyarılar yaparak çalışmaların başladı. Bölge sakinleri, muhtemel tehlikelere karşı uyarılırken, yetkililer durumu yakından izliyor.

Son Haberler
Karavanı otobüs sanan teyzelerle gezginin gülümseten sohbeti Video
Karavanı otobüs sanan teyzelerle gezginin gülümseten sohbeti
Manisaspor'da istifa krizi Spor
Manisaspor'da istifa krizi
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. DSÖ acil durum ilan etti Gündem
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. DSÖ acil durum ilan etti
Arda Güler tehlikede Spor
Arda Güler tehlikede
Kocasına sürpriz yapmak isterken sürprizle karşılaştı Video
Kocasına sürpriz yapmak isterken sürprizle karşılaştı
Korku evinde korkudan bayılan çocuk Video
Korku evinde korkudan bayılan çocuk
Aslantepe'de ilk yarıda gol yok Spor
Aslantepe'de ilk yarıda gol yok