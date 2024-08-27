Cezaevi lojmanları yakınlarında patlamamış havan mermisi bulundu

Bomba imha ekipleri olay yerinde incelemelere başladı.

Aktarılan bilgilere göre Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, gerekli güvenlik önlemlerini alarak incelemelerine başladı.

Merminin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alan ekipler ve çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Bomba imha ekiplerinin sesli uyarılar yaparak çalışmaların başladı. Bölge sakinleri, muhtemel tehlikelere karşı uyarılırken, yetkililer durumu yakından izliyor.