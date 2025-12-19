"Cezaevlerinde yatacak yer yok" eleştirilerinin yapıldığı günlerde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verileri paylaşıldı. Paylaşılan veriler eleştirileri artıracak boyutta.

BirGün'ün haberine göre, Nisan 2025’te 403 bin 60 olan tutuklu ve hükümlü sayısı, Aralık 2025 itibarıyla 30 bin 483’lük artış ile 433 bin 543’e ulaşarak 35 kentin nüfusunu geride bıraktı.

KADIN VE ÇOCUK SAYISI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Suça sürüklenen çocuk sorununun ulaştığı boyut da cezaevi istatistiklerine yansıdı. 1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 433 bin 543 olan cezaevi nüfusunun 4 bin 666’sının 12-18 yaş grubundaki çocuklardan oluştuğu öğrenildi.

Cezaevlerindeki kadın sayısının ise 20 bin 499 olduğu bildirildi.

Bütçe verilerine göre, 2020-2025 döneminde cezaevi inşaatları yatırımları için Adalet Bakanlığı’na toplam 6 milyar 851 milyon 913 bin TL’lik kaynak gönderildi. Cezaevleri için yatırım ödeneği, yıllara göre şöyle sıralandı:

2021: 1 milyar 628 milyon TL

2022: 1 milyar 325 milyon 700 bin TL

2023: 1 milyar 99 milyon 700 bin TL

2024: 250 milyon 7 bin TL

2025: 1 milyar 213 milyon 506 bin TL