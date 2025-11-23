Son 48 saatte Türkiye alarmda. Sakarya cezaevinde 171 hükümlü, Adıyaman KYK’da 70 öğrenci, Mersin makarna fabrikasında 14 işçi zehirlendi. Toplam 252 kişi hastanelik oldu, zirai ilaç şüphesi büyüyor.

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi’ndeki bir makarna fabrikasında çalışan 14 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğle saatlerinde fenalaşan işçiler ambulanslarla Tarsus ve Toros Devlet Hastaneleri’ne sevk edildi.

Daha önce Sakarya Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 171 hükümlü, Adıyaman Besni’de ise KYK yurdunda 70 öğrenci yemekten zehirlenmiş ve hastanelere kaldırılmıştı. Üç olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.