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Cezaevinde isyan çıktı! 1 tutuklu öldü, yaralılar var

İran'da başkent Tahran'ın kuzeybatısında Kerec kentindeki cezaevinde çıkan olaylar sırasında 1 tutuklunun öldüğü, çok sayıda tutuklunun da yaralandığı bildirildi. 

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 08:45
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Cezaevinde isyan çıktı! 1 tutuklu öldü, yaralılar var

Cezaevinde isyan çıktı! 1 tutuklu öldü, yaralılar var
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, konuyla ilgili açıklama yapan Elburz Eyaleti Başsavcısı Hüseyin Fazli Herikendi, Kerec Merkez Cezaevi'nde uyuşturucu suçlularının tutulduğu bir koğuşta tutuklular arasında çatışma çıktığını söyledi.

Herikendi, çatışma sırasında bir tutuklunun diğer tutuklular tarafından taş atılması sonucu hayatını kaybettiğini, çok sayıda tutuklunun da yaralandığını aktardı. Çatışmaların güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son bulduğunu belirten İranlı Başsavcı, bazı yaralıların cezaevinde tedavi edildiğini, durumu ağır olan 2 tutuklunun ise hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

"İSYAN ÇIKTI"

Öte yandan Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise Kerec Merkez Cezaevi'nin 4'üncü koğuşundaki tutukluların isyan çıkardığını açıkladı.

Örgüte göre, idam cezasına çarptırılan mahkumlardan birinin cezasının infazı için koğuşundan başka bir bölüme nakledilmesi üzerine tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı.(AA)

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