Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşanan olayda, 71 yaşındaki Hüseyin Derin, 18 Ocak tarihinde, oğlundan boşanan eski gelenini av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Yaşanan olay sonrası jandarma ekiplerine teslim olan Derin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

71 yaşındaki Hüseyin Derin, tutuklu bulunduğu cezaevinde tek başına kaldığı bölmede kendini asarak intihar etti. Derin’in ölümü üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 18 Ocak’ta meydana gelen olayda, Hüseyin Derin ile oğlundan boşanmasına rağmen aileyle beraber yaşamayı devam ettiren Gönül Karakök arasında “telefonda kiminle konuştuğu” sebebiyle tartışma çıkmıştı. Küçük bir kıvılcım olarak başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyümüş, 71 yaşındaki Derin, av tüfeğini alarak eski gelinine iki el ateş etmişti.

Sırtından ve boynundan yaralanan 3 çocuk annesi Karakök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

CİNAYETTEN SONRA BERBERE GİDİP TIRAŞ OLMUŞTU

Olayın ardından dağ yolundan köye doğru yürüyen Derin’in, köy merkezindeki bir berber dükkânına girerek, “Gelinimi vurdum, teslim olacağım. Beni tıraş et.” dediği öğrenilmişti. Tıraşın ardından yoldan geçen jandarma ekiplerine teslim olan Derin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Bu süreçte, Karakök’ün ölen babasından kalan maaşı alabilmek için boşandığı, ancak ailesiyle birlikte yaşamayı sürdürdüğü iddiaları da tartışma yaratmıştı.