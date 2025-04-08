Cezaevinde korkunç iddia! Teröristsin diyerek boğmaya çalıştı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
Cezaevinde korkunç iddia! Teröristsin diyerek boğmaya çalıştı

CHP'li belediyelere yönelik yapılan tutuklamalara karşı tepki eylemleri sonrası çok sayıda öğrenci tutuklandı. Çarpıcı bir iddiaya göre Silivri Cezaevi'ndeki öğrencilerden birinin boğazı sıkıldı.

Çok sayıda CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yöneticiler tutuklandı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere yapılan tutuklamalar toplumda infial yarattı.

19 Mart'tan bu yana sokak eylemleri ve boykot kampanyaları sürüyor. Eylemler sonucunda yüzlerce öğrenci tutuklandı.

Cumhuriyet gazetesinden Ufuk Sepetci'nin haberine göre İstanbul Silivri’deki Marmara 3 No’lu E Tipi Cezaevi’nde tutuklu öğrencilerden biri koğuşta başka bir tutuklunun saldırısına uğradı.

"UYKUSUNDA İPLE BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ"

Gönüllü bir avukatın iddiasına göre koğuşta bulunan farklı suçtan bir hükümlü "Siz teröristsiniz" diyerek önce sözlü saldırıda bulundu. Ardından ise bir öğrenciyi uykusunda boğmaya çalıştı.

Avukat, "Önce çıplak elleriyle, daha sonra iple boğmaya çalışmış. Her iki durumda da diğer tutuklu öğrenciler müdahale etmiş" dedi.

Saldırganın, müdahale sonrası bir başka öğrenciye dönerek "Bu gece biri ölecek" şeklinde tehditte bulunduğunu söyleyen B.A., "Çocuklar bu tehdit üzerine gardiyanlara durumu iletti. Talepleriyle saldırgan kişi yan koğuşa alındı" diye konuştu.

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