Cezaevinde saldırı iddialarına resmi açıklama: ‘Ciddi bir olay yaşanmadı’

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir tutuklunun saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin yaptığı inceleme sonuçlarını açıkladı.
İNCELEME SONUÇLARI
Yapılan açıklamada, iddialar üzerine yürütülen idari soruşturmada şu bulgulara ulaşıldığı belirtildi:
Olayda adı geçen tarafların Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tutuklu olduğu
Aynı odada barındırıldıkları ve başka bir tutuklu/hükümlünün bulunmadığı
Kamera kayıtlarının detaylı incelendiği
Doktor muayenelerinde fiziksel yaralanma veya hayati tehlike bulgusuna rastlanmadığı
ALINAN TEDBİRLER
Olayın ciddi bir saldırı veya tehdit oluşturmadığı tespit edilse de, güvenlik gerekçesiyle ilgili tutuklunun farklı bir odaya nakledildiği bildirildi.
"YANILTICI HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN" UYARISI
CTE açıklamasında, "Kamuoyuna yansıyan haber ve paylaşımlarda olay gerçek bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır. Bu tür yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.