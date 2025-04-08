Cezaevinde saldırı iddialarına resmi açıklama: ‘Ciddi bir olay yaşanmadı’

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir tutuklunun saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin yaptığı inceleme sonuçlarını açıkladı.

İNCELEME SONUÇLARI

Yapılan açıklamada, iddialar üzerine yürütülen idari soruşturmada şu bulgulara ulaşıldığı belirtildi:

Olayda adı geçen tarafların Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tutuklu olduğu

Aynı odada barındırıldıkları ve başka bir tutuklu/hükümlünün bulunmadığı

Kamera kayıtlarının detaylı incelendiği

Doktor muayenelerinde fiziksel yaralanma veya hayati tehlike bulgusuna rastlanmadığı

ALINAN TEDBİRLER

Olayın ciddi bir saldırı veya tehdit oluşturmadığı tespit edilse de, güvenlik gerekçesiyle ilgili tutuklunun farklı bir odaya nakledildiği bildirildi.

"YANILTICI HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN" UYARISI

CTE açıklamasında, "Kamuoyuna yansıyan haber ve paylaşımlarda olay gerçek bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır. Bu tür yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.