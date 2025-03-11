Cezaevinde Ümit Özdağ'ı çileden çıkaran olay!

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Cezaevinde Ümit Özdağ'ı çileden çıkaran olay!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk hali devam ederken paylaştığı bir mesaj ise dikkat çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Silivri Cezavi'nde tutukluluğunun 50. gününde farklı bir konuya dikkat çekti.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı ile ilgili bir açıklama yapan Özdağ, Silivri Cezaevi'nde sahurda yaşanan zorluğu dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Kent Lokantaları'ndan birinde çekim yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan Vedat Milor'e de gönderme yapan Özdağ şunları söyledi.

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Ümit Özdağ'ın mesajı:

Silivri Ceza İnfaz kurumunda sahur yemeği olarak öğlen dağıtılan yemek veriliyor. Bundan cezaevinde herkes şikayetçi. Acaba Vedat Milor Bey gelip tadabilir mi? Belki o zaman bakanlık ilgilenir! Vedat Bey geçmiş olsun.

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