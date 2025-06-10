Cezaevindeki Aykut Erdoğdu 'kardeşim' dediği Ferdi Zeyrek'e veda etti

CHP'li belediyelere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bir veda mesajı yayınladı.

Evinde geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında yaşamını yitiren Zeyrek'e cezaevinden veda eden Aykut Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir yıldır Ferdi Başkan’la çalışıyordum. Her hafta birkaç gün birlikte geçirirdik.

Birlikte Ege Planlama Ajansı’nı kuracaktık. Ev tutmak için gittiğim İzmir’de tutuklanıp Silivri’ye getirildim.

5 gündür nefes alamıyorum, uyuyamıyorum, içim yanıyor. Hoşçakal can kardeşim…

Seninle helalleşemedik. Benim hakkım varsa sana bin defa helal olsun.

Allah sana rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun can başkanım…"