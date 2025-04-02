Cezaevindeki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan flaş mesaj! 'Nefes almanın zorlaştığı...'

Üç aydır tutuklu bulunan Akpolat, yaşadığı zorlukları ve ailesine olan özlemini dile getirdi.

"NEFES ALMAK BİLE ZORLAŞIYOR"

Akpolat mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dört duvar arasında üç ay geçti. Nefes almanın zorlaştığı zamanlar oluyor, yalan değil. Bizler halka hizmet için yola çıktığımızda her şeyi göze almıştık. Ancak kızlarımdan ayrı kalmayı aklımın ucundan bile geçirmemiştim."

KIZLARIYLA DUYGUSAL BULUŞMA

Akpolat, Duru ve Deren isimli kızlarıyla yaptığı açık görüşmeyi anlattı:

"Bugün açık görüşüme geldiler. Özlemi gidermek mümkün değil ama bir anlık da olsa onlarla nefes aldım. Bir evladım daha var, onun da adı Deren. Yol arkadaşım Resul Emrah Şahan'ın kızı. Küçücük elleriyle kapıya yazı yazmış, avukatlarım gösterdi. Amacı babasını korumak. Oysa biz evlatlarımızı korumalıydık."

"HAKLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ"

Mesajını umut dolu sözlerle tamamlayan Akpolat:

"Evlatlarımızı koruma hakkımızı da geri alacağız elbet. Birbirimize sımsıkı sarılamadığımız o sınırsız zamanları da. Bu dört duvardan çıkacağız ve vicdan rahatlığıyla gözbebeklerimize sarılacağız. O güne kadar bu hasretimiz, en sevdiklerimize direnç olsun" ifadelerini kullandı.

Akpolat'ın bu mesajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sevenleri ve destekçileri tarafından yoğun şekilde paylaşıldı. Belediye başkanının tutukluluk sürecinde aile özlemiyle verdiği mücadele, takipçilerini duygulandırdı.