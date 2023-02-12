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Efsane komutan Çetin Doğan avukatını böyle susturdu: Deprem bölgesinde yaşanan acılar yanında benimki önemsiz

28 Şubat davası hükümlüsü efsane komutan Çetin Doğan, infaz erteleme başvurusu için konuşmak isteyen avukatını "Deprem bölgesinde yaşanan acılar yanında benimki önemsiz" sözleriyle susturdu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 20:01
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Cezaevindeki efsane komutan Çetin Doğan avukatını bu sözlerle susturdu

Efsane komutan Çetin Doğan avukatını böyle susturdu: Deprem bölgesinde yaşanan acılar yanında benimki önemsiz
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28 Şubat davasında hüküm giyen Emekli Orgeneral Çetin Doğan sağlık sorunlarına rağmen 543 gündür hapis tutuluyor. Doğan’ın sağlık sorunları nedeniyle infaz erteleme başvurusu gündeme gelmesine rağmen avukatını bu konuda susturduğu ortaya çıktı

Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz Twitter hesabından yaptığı açıklamada Doğan’ın“Deprem bölgesinde yaşanan acılar yanında benimki önemsiz. Keşke yurttaşlarımız yaşasaydı. Ben kalmaya razıyım” dediğini aktardı.

Ersöz’ün yaptığı açıklama şöyle:

Çetin Doğan, 543 gündür İzmir F Tipi Cezaevi’nde tutuluyor. 83 yaşında ve birçok sağlık sorunu var. Geçtiğimiz hafta kendisi ile görüşmeye gittiğimde, sağlık sorunları ve buna bağlı infaz erteleme başvurumuz da gündeme geldi. Ancak bu konuda konuşmak istemedi, beni susturdu.

Ülkesinin huzurunu her şeyin üstünde gören bir tavırla, “Deprem bölgesinde yaşanan acılar yanında benimki önemsiz. Keşke yurttaşlarımız yaşasaydı. Ben kalmaya razıyım” dedi. Sayısız hastalığı olan 83 yaşındaki biriydi bunu söyleyen. Avukat görüş odasında, yutkunabildim sadece.

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