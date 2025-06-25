Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'nu çıldırtacak açıklama! Demir parmaklıkları var gücüyle sıktı...

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun 'kayyum mesajına' İmamoğlu’nun üzüldüğünü belirtirken, "Üzüldü hatta tepki gösterdi ve bu önce partimize, ülkemize ve bize de kötülük demiş" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU 'MUTLAK BUTLAN'A KARŞI ÇIKMAMIŞTI

CHP’de ‘mutlak butlan’ tartışmaları sürerken, CHP'den Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç'un, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Üç isim ziyarette Kılıçdaroğlu’ndan ‘mutlak butlan’a karşın destek teklifinde bulunmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu teklifi kabul etmeyerek, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz” cevabını verdi.

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KÜÇÜKKAYA: ÜZÜLDÜ HATTA TEPKİ GÖSTERDİ VE BU ÖNCE PARTİMİZE, ÜLKEMİZE VE BİZE DE KÖTÜLÜK DEMİŞ

Halk TV spikeri İsmail Küçükkaya da bunun üzerine, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun 'kayyum mesajına' ne yanıt verdiğini canlı yayında izleyicilerine açıkladı. Küçükkaya, “Şöyle bir cümle duydum ben de. O görüşmeye gidenlerden birisi söyledi. "Üzüldü hatta tepki gösterdi ve bu önce partimize, ülkemize ve bize de kötülük demiş. İmamoğlu. Üzüldüğünü, moralinin bozulduğunu duydum. Zaten cezaevi ziyareti çıkışında hem Vahap Seçer'in hem Engün Özkoç'un açıklamaları olası bir butlan kararını AK Parti'nin CHP'ye yaptığı bir siyasi operasyon olarak gördüklerini ortaya koyuyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmada hazırlanan iddianameyi bugün kabul etti. İddianamede, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler arasında yer aldı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi. 30 Haziran’da ikinci duruşma yapılacak