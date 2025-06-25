Cezaevindeki Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak emekli yorumu: “Mehmet Şimşek bilsin diye söylüyorum...”

Fatih Altaylı, “Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bilsin diye söylüyorum” diyerek şöyle konuştu: “Cezaevinde kantin alışverişi için haftalık harcama limiti 3.500 TL. İyi halli bir tutuklu ya da hükümlüyseniz cezaevi yönetimi bu miktarı belirli oranda artırabiliyor. Yani bu miktar aslında yetersiz ki, haftada 3.500 ayda 14.000 TL demek. O da aslında bir emekli maaşı… Cezaevinde kira yok, aydınlanma, ısınma, su sıcak su bedava. Günde 3 öğün yemek bedava ama 14.000 TL yine yetmeyip az geliyorsa emeklinin halini siz düşünün. Üstelik de bu para cezaevindeki bir kişiye yetmiyor olmalı ki, iyi halde limit arttırılıyor. Mehmet Şimşek bilsin diye söylüyorum.”

İktidarın enflasyonu durduramadığını hatırlatan Fatih Altaylı devamla şunları söyledi: Enflasyonu durduramıyor ama adalet için yürümek isteyen hukukçuları polis zoruyla durduruyor. Keşke polis zoruyla enflasyonu da durdurabilselerdi ama işler öyle yürümüyor. Polis zoru ile yabancı sermaye de gelmiyor. Tam aksine, siz adaletin önünü kestikçe yabancı sermayenin ve yatırımcının da önünü

kesiyor, mecburen kara paranın ve illegalitenin önünü açıyorsunuz. Bunu hala görememiş olmaları siyasi ve idari körlüğün zirvesine yaklaştıklarını gösteriyor.”

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