Cezaevindeki hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak için üniversiteyle protokol imzalandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, cezaevindeki hükümlülerin sosyal yaşama kazandırılma protokolü imzalandı.

Protokol ile; denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen ve taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.

Çalışmalarla yükümlüler ve eski hükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanmaları ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programlarının hazırlanması ve yürütülmesi de amaçlar arasında yer alıyor. Protokol ile toplum içinde denetim ve takibi yapılan yükümlülerin belirlenen risk ve ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması amacıyla eğitim ve iyileştirme faaliyetleri yürütülerek diğer kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, bireysel görüşme ve grup çalışmaları yapılması, boş zamanların yapılandırılması, rehberlik çalışmaları yürütülmesi, yükümlülerin meslek kurslarına ve eğitim programlarına katılmalarının sağlanması gibi faaliyetleri yer alıyor.

Üniversite ve Adalet Bakanlığı Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı protokol aynı zamanda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, çocuklara yönelik faaliyetler, bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetler, ortak projeler ve ar-ge faaliyetleri, personele yönelik faaliyetler, sosyal ve kültürle faaliyetler, koruma kurullarına yönelik faaliyetler ve kamu yararına çalışmaya yönelik faaliyetler olmak üzere bu alanları içine alıyor.

Protokolle, Ziraat Fakültesi akademik personeli tarafından kendilerine tahsis edilen bölgede hükümlülere aromatik bitki yetiştiriciliği kursu verilmesi de planlanıyor.

İmza töreni sonrasında Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve beraberindekiler Kırşehir Açık Ceza Evinde faaliyet alanlarını gezerek incelemelerde bulundular.