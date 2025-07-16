Cezaevindeki İmamoğlu oylarını artırdı: Siyaset tarihinde böylesi görülmedi

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığının yüksek sesle gündeme gelmesi ile birlikte başlayan operasyonlar İBB’den başlayarak çok sayıda CHP’li belediyeye sıçradı. Ancak ortaya çıkan veriler Erdoğan’ın ‘Silkeleyin’ talimatının seçmen tercihlerinde AKP’nin beklentilerinden çok uzak kaldığını gözler önüne serdi.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (AnkAr) şirketinin derlediği verilere göre Türk siyaset tarihinde hiç görülmeyen bir tablo ortaya çıktı. Ekim 2024-Haziran 2025 arasında yapılan anketlerden derlenen sonuçlara göre İmamoğlu cezaevinde tutuklu olmasına rağmen oylarını artırdı. Oy artışının sadece Cumhurbaşkanı seçimi için değil Meclis’te de ibrenin CHP’den yana olduğu görüldü.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun oyu 2024 yılının Ekim ayında yüzde 56,4 olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunun ise yüzde 45,4 seviyesinde kaldı. 2025 yılının Haziran ayına kadar İmamoğlu’nun oyu en düşük yüzde 53,2 olurken en yüksek seviye ise 2025’in Haziran ayında yüzde 58,6 oldu.

Erdoğan’ın en düşük oy oranı ise 2025 yılının Haziran ayında yüzde 41,4 oldu. Erdoğan’ın en yüksek oy oranı ise yüzde 46,8 ile 2025 yılının Şubat ayında ölçüldü. İmamoğlu ile Erdoğan’ın oyları arasındaki fark bu dönemde yüzde 17,2 oldu.

AKP’NİN OYLARI DA DÜŞÜŞTE

Öte yandan CHP’nin oyları aynı dönemde artış trendine girerken AKP’nin oyları ise oldukça inişli çıkışlı bir görüntü çizdi. CHP’nin oyları 2024 yılının ekim ayında yüzde 31,2 olurken 2025 yılının Haziran ayında ise yüzde 34,6 seviyesine yükseldi.

AKP’nin oyları ise 2024’ün Ekim ayında yüzde 29 olurken 2025’in Haziran ayında ise yüzde 29,7 seviyesinde yer aldı. İktidar partisinin oyları en düşük seviyesine bu yılın Nisan ayında yüzde 26,7 ile geldi.

“ANLIK DEĞİL, TREND”

İmamoğlu ile Erdoğan’ın oy oranlarının karşılaştırmasını paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, oy oranlarındaki artışın anlık bir değişim olmadığının altını çizdi. Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Son dokuz ayda CHP-AKP ve İmamoğlu-Erdoğan oylarındaki değişim trendi.. Anlık değil, trend.. Yaşanılan her şeyi buradan okumak mümkün ve anlamlı.. Çıkış da burada..” ifadelerini kullandı.