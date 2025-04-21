Cezaevindeki İmamoğlu’ndan duygu patlaması yaşatan paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bir şekilde yargılanması sürüyor.

Başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil çok sayıda belediye yöneticisi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu, avukatları aracılığı ile sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.

İMAMOĞLU'NDAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

İmamoğlu, çocuklar ile geçirdiği anların ve kendisine çocuklar tarafından gönderilen resimlerin yer aldığı 55 saniyelik bir video paylaştı.

Video paylaşımında "Ben sizi çok özledim çocuklar" ifadesi yer aldı.

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