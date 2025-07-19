Cezaevindeki İmamoğlu'nu çılgına çeviren fotoğraf! Açtı ağzını yumdu gözünü...

2 kez kanseri yenen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, son olarak hastanede tedavi görüyor. Bu gece saatlerinde Çalık’ın annesinin hastane önünde camdan el sallayan oğluna baktığı kare yürekleri yakmıştı. Aynı şekilde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ise fotoğrafı paylaşarak iktidara yüklendi. İmamoğlu, “Annelere hastane önünde bu eziyeti çektirenleri Allah da affetmez, millet de” şeklinde tepki gösterdi.

ACININ FOTOĞRAFI

Lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz gün ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tetkiklerin yeniden yapılması için İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Murat Çalık mahkumlar koğuşu penceresinde görüntülenirken annesi Gülseren Çalık hastane önünde bekleyişine ilişkin fotoğraf karesi gündem olmuştu.

"BUNLARIN HESABINI, BU MİLLET VE ÜLKENİN YARGISI, SİZLERE SORACAKTIR"

İmamoğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde oldu;

Sn. Süleyman Çelebi ziyaretime geldi. Mehmet Murat Çalık kardeşimize yapılan eziyeti konuşurken, darbe dönemindeki kendi deneyimini anlattı. 12 Eylül’de 4,5 yıl süren hapiste kalmış. O dönem babasını kaybetmiş, rahmet diliyorum. Babasının cenazesine katılırken yanında sadece bir asker olduğunu, darbe yönetimi olmasına rağmen kimsenin aklına ellerine kelepçe vurmak gelmediğini söyledi.

Mehmet M. Çalık kardeşime yapılan zulme dair yazılacak, söylenecek söz bulamıyorum. Hastanelere götürülüyor, kelepçeli. Tedavi ve kontrol için gittiği hastanede kanser teşhisi konuyor. Ardından operasyon geçirdikten sonra anjiyo yapılmak üzere kelepçeli şekilde naklediliyor. Fotoğrafı medyada yer alıyor. Bu yetmiyor, İzmir’de hapiste kalması mümkün olmadığını belirten rapor veriliyor, Adli Tıp için İstanbul’a sevk ediliyor.

İzmir’de Adli Tıp yok mu? Bu da yetmiyor, Adli Tıp’tan sonra Metris cezaevine, oradan da İzmir’e gönderiliyor. O da yetmiyor, Adli Tıp Kurumu, bütün tetkiklerin yeniden yapılmasına karar veriyor. Bu neyin zulmü, neyin vicdansızlığı? Allah aşkına, siz kimsiniz? Hangi amaçla görev yapıyorsunuz? Ne hırsla, kime yaranmaya çalışıyorsunuz? Bu görevleri yerine getiren muhterislere sesleniyorum: Bir araba modeli ile hatırlanan döneme mi özendiniz? İşkenceyi, zalimliği yaparken faili meçhul dönemlerinden mi ilham aldınız? Hangi kin, ihtiras ya da tutkuyla hareket ediyorsunuz? Ne adına, kime hizmet ediyorsunuz?

Bunların hesabını, bu millet ve ülkenin yargısı, günü geldiğinde sizlere soracaktır. Hepinize Allah, fikirlerimiz, siyasi görüşümüz ayrı olsa da vicdanı ile konuşan Sayın Ergün Turan’ın vicdanını, erdemini, irfanını, ahlakını nasip etsin!