CHP'li belediyelere yönelik operasyonla tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun ağrılarının artması sebebiyle hastaneye götürüldüğü duyuruldu.

Mutlu’nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan kızı Avukat Begüm Nazlı Mutlu, babasının artan ağrıları nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü açıkladı. Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek gerekli kontrollerinin yapıldığı belirtilen Mutlu’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Begüm Nazlı Mutlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kendisine yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar ve söylemlerin olduğu dönemde, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat olmuştur. 9 Eylül Salı günü taburcu olmuş; ancak 13 Eylül günü kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan tutuklanmıştır. Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Sayın Mutlu, bugün (22 Ekim) Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli kontrolleri yaptırmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapar, hassasiyet ve ilginiz için teşekkür ederiz.”