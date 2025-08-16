Cezaevinden Çerçioğlu'na gönderme. Siyasi duruş vurgusu

Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildikten sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mesajında, doğrudan ismini vermese de AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nu hedef alan Soyer, şunları söyledi:

Hayatım boyunca iyi insanların siyasette olmasını savundum.

“Şikayet ettiklerinizin, şikayet ettikleriniz tarafından değiştirilmesini beklemeyin. Siyasete girin, onları ancak siyasetle siz değiştirebilirsiniz.” dedim.



Bu vesileyle iyi insanlara seslenmek istiyorum:

Evet, mutlaka… pic.twitter.com/vuKTsO1h86 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 15, 2025

“45 gündür 1 Nolu F Tipi kapalı cezaevindeyim, emin olun yaşadığım bütün ağır koşullara rağmen her akşam rahat uyuyorum. Çünkü inandığım fikrin ‘hakikat’ olduğunu ve onu savunmamın bedel ödenmesini gerektirdiğini biliyorum. Elbette benim de partimle birçok konuda ayrı düştüğüm oldu ancak ayrılıklara rağmen birlikte olmanın; kendime, inandığım ilkelere, savunduğum fikirlere ve uğruna her şeyimi vakfettiğim bu güzel memleketimin güzel insanlarına saygı gereği olduğuna inandım.”

Soyer, siyasi duruşundan taviz vermediğini vurgulayarak, “Hakikat, mutluluk, onur bedelsiz olmuyor. Bedelsiz olsun denirse işte böyle oluyor. İnsanların yüzüne bakamayacak, kafanızı yastığa koyduğunuzda uykunuzu kaçıracak bir vicdan azabı sizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

'KENDİSİNE SAYGISINI KAYBEDENDEN GERİYE BİR ŞEY KALMAZ'

Soyer, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatım boyunca iyi insanların siyasette olmasını savundum. ‘Şikayet ettiklerinizin, şikayet ettikleriniz tarafından değiştirilmesini beklemeyin. Siyasete girin, onları ancak siyasetle siz değiştirebilirsiniz’ dedim.

Eğer daha güzel ve aydınlık bir memleket, bir dünya hayaliniz varsa, bu hedefe giden yolu tarif eden bir fikriyatınız da olmalı. Bu fikriyat tarih, bilim, hakikat, vicdan ve akılla örülmüş olmalı. Onu hayata geçirmek için örgütlenmek ve bedel ödemek gerekir.

Kısacası iyi insanlar siyaset yapmalı, aynı hedefe yürüyenlerle yollarını birleştirmeli. Bu siyasetin güçlü bir fikir ve güçlü bir irade gerektirdiği unutulmamalı. Kendisine saygısını kaybedenden geriye bir şey kalmaz.