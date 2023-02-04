Cezaevinden çıkan arkadaşlarını tabanca ve meşalelerle karşıladılar. Burası Teksas değil İstanbul

Esenyurt...İstanbul'un olaylarla anılan bir ilçesi. Yine Esenyurt'ta ortaya bildik görüntüler çıktı. Cezaevinden tahliye olan arkadaşları için silahları kuşanan, havai fişekler ve meşaleler alan grup, sokaklarda bu dehşet görüntülerini yarattı. Esenyurt deyim yerindeyse tam anlamıyla Teksas'a döndü. Havaya onlarca kurşun sıkıldı, havai fişekler atıldı. Meşaleler yakılırken, Esenyurt'un sokaklar bir anda gündüze döndü. Olaylar yaşanırken, semt sakinleri pencerelerin arkasından yaşananları korku dolu gözlerle izledi..

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