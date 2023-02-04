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  • Cezaevinden çıkan arkadaşlarını tabanca ve meşalelerle karşıladılar. Burası Teksas değil İstanbul

Cezaevinden çıkan arkadaşlarını tabanca ve meşalelerle karşıladılar. Burası Teksas değil İstanbul

Cezaevinden çıkan arkadaşları için yol kesip, trafiğe kapatanlar tabancalarla havaya ateş açtı. Havai fişek ve meşalelerle ortalığı Teksas'a çevirdiler.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 09:50
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Cezaevinden çıkan arkadaşlarını tabanca ve meşalelerle karşıladılar

Cezaevinden çıkan arkadaşlarını tabanca ve meşalelerle karşıladılar. Burası Teksas değil İstanbul
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Esenyurt...İstanbul'un olaylarla anılan bir ilçesi. Yine Esenyurt'ta ortaya bildik görüntüler çıktı. Cezaevinden tahliye olan  arkadaşları için silahları kuşanan, havai fişekler ve meşaleler alan grup, sokaklarda bu dehşet görüntülerini yarattı. Esenyurt deyim yerindeyse tam anlamıyla Teksas'a döndü. Havaya onlarca kurşun sıkıldı, havai fişekler atıldı. Meşaleler yakılırken, Esenyurt'un sokaklar bir anda gündüze döndü. Olaylar yaşanırken, semt sakinleri pencerelerin arkasından yaşananları korku dolu gözlerle izledi.. 

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Yalçın Türk
4.02.2023 11:48
suçu hırsızlık ola gerek.. son 20 yılda hırsızlık, gurur duyulan övünülen bişey oldu..  
 
Rezalet
4.02.2023 11:30
Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine. Mağara çağına hızla geri dönüyoruz  
 
Vatan
4.02.2023 11:26
Bu içişleri bakanı ne iş yapar?  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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