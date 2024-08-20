Cezaevinden çıkan Dilan Polat'tan ilk fotoğraf

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilerek ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Polat’ın tahliye sonrası ilk fotoğrafı, ablası Sıla Doğu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Doğu, paylaşımına “Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notunu ekleyerek, kardeşine moral verdi.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA ABLASI SILA DOĞU, KIZI NİLDA POLAT VE YAKINLARI KARŞILADI

Dilan Polat, kara para aklama, yasadışı bahis ve suç örgütü kurma gibi ciddi suçlamalarla yargılanıyordu. Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden serbest bırakılan Polat’ı cezaevi çıkışında ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve yakınları karşıladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polat, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla yargılanıyordu. Mahkeme, tutuksuz yargılanmasına karar vererek Polat'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.