Cezaevinden çıkan Dilan Polat'tan ilk fotoğraf

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Cezaevinden çıkan Dilan Polat'tan ilk fotoğraf

Dilan Polat, 10 ay süren tutukluluğun ardından, adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkarıldı. Polat’ın tahliyesi sonrası, ablası Sıla Doğu sosyal medyadan kardeşine destek mesajı verdi. Doğu, Polat’ın ilk fotoğrafını paylaşarak, "Beyazlarını boyayacağız, toparlanacaksın kardeşim" dedi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilerek ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Polat’ın tahliye sonrası ilk fotoğrafı, ablası Sıla Doğu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Doğu, paylaşımına “Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notunu ekleyerek, kardeşine moral verdi.

a.png

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA ABLASI SILA DOĞU, KIZI NİLDA POLAT VE YAKINLARI KARŞILADI

Dilan Polat, kara para aklama, yasadışı bahis ve suç örgütü kurma gibi ciddi suçlamalarla yargılanıyordu. Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden serbest bırakılan Polat’ı cezaevi çıkışında ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve yakınları karşıladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polat, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla yargılanıyordu. Mahkeme, tutuksuz yargılanmasına karar vererek Polat'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

b.jpg

Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
Tanzanya'da Türk yapımı demiryolu hattı hizmete girdi Dünya
Tanzanya'da Türk yapımı demiryolu hattı hizmete girdi
Letonya'da TÜFE artmaya devam ediyor Ekonomi
Letonya'da TÜFE artmaya devam ediyor
Blinken, İsrail ve Hamas'ı uyardı Dünya
Blinken, İsrail ve Hamas'ı uyardı
Elon Musk iş ilanı açtı! Saati 1620 lira işte aranan şartlar Ekonomi
Elon Musk iş ilanı açtı! Saati 1620 lira işte aranan şartlar
Yeniçağ Gazetesi: İstihdam daralıyor genç işsiz çoğalıyor Gündem
Yeniçağ Gazetesi: İstihdam daralıyor genç işsiz çoğalıyor
Borsa İstanbul’da bir şirket konkordato ilan etti Ekonomi
Borsa İstanbul’da bir şirket konkordato ilan etti