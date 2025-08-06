Cezaevinden çıkan gencin feci sonu! Dere yatağında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cezaevinden çıkan gencin feci sonu! Dere yatağında ölü bulundu

Muğla Fethiye’de Muhammet Ali Yavaş, 7 metre yükseklikten dere yatağına düşerek hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen genç adamın ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kesikkapı Mahallesi 133 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen ve karıştığı bir trafik kazası nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı belirtilen Muhammet Ali Yavaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yavaş'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Cezaevinden çıkan gencin feci sonu! Dere yatağında ölü bulundu

Cezaevinden çıkan gencin feci sonu! Dere yatağında ölü bulundu

Cezaevinden çıkan gencin feci sonu! Dere yatağında ölü bulundu

Cezaevinden çıkan gencin feci sonu! Dere yatağında ölü bulundu

Cezaevinden çıkan gencin feci sonu! Dere yatağında ölü bulundu

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