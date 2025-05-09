Cezaevinden çıkan İlker Canikligil’den şok karar

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamalarıyla tutuklanan ve 42 gün sonra tahliye edilen Canikligil, Flu TV adlı YouTube kanalında izleyicilerle buluştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Canikligil’in YouTube’da yayınladığı bir videodaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatmış, yönetmen tutuklu yargılanırken yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı.

“JAHREİN BANA UCUBE DEMİŞ”

Canikligil, Flu TV’de yaptığı canlı yayında cezaevi sürecini anlattı. Sözlerine, “Avukatımız şu anda bizi izliyor. Ben yokken destek verenlere teşekkür ederim” diyerek başlayan Canikligil, Ahmet Sonuç’un (Jahrein) kendisine “ucube” dediğini belirterek, “Jahrein’e kırıldım. Bir kendime, bir Jahrein’e bakıyorum… Ben babası yaşındayım, insan yaşa saygı gösterir” dedi.

“POLİTİK İÇERİKLERE SON VERDİK”

Yargılamasının devam ettiğini vurgulayan Canikligil, “42 günde çıktım. Suç işlediğime inanmıyorum, ama dava devam ettiği için detaylara girmek istemiyorum. Kuyruğu kaptırmış durumdayız. CHP iktidar olsa onu da eleştiririz. Flu TV olarak tüm politik içeriklere son verme kararı aldık” açıklamasında bulundu.

“HÜCRE HAPSİNDEYDİK”

Cezaevinde geçirdiği günleri de anlatan Canikligil, “Ayşe Barım, Can Atalay, Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve Osman Kavala’yı gördüm. Konuşamadık, çünkü hücre hapsindeydik, ama hepsine el salladım. Orası kulüp gibiydi” diyerek yaşadıklarını aktardı.