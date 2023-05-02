Cezaevinden çıkan şahıs uyuşturucu ticaretinden yakalandı

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan, kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.T.'nin uyuşturucu sattığı şahıslar üzerinde ve Bahçeler Mahallesi Nehir Caddesi'ndeki evinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 10,52 gram metamfetamin maddesi, 1,82 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 470 TL paraya el koyuldu.

H.T. Bafra Narkotik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan Bafra Adliyesine sevk edildi.

H.T.'nin 5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.