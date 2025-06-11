Cezaevinden çıktı dünyaevine girdi: Tarikatı davasından hüküm giymişti

Hollywood dünyasında şaşkınlık yaratan yeni bir gelişmeyle, "Smallville" dizisiyle tanınan oyuncu Allison Mack, hapisten çıktıktan sonra yeni bir başlangıca imza attı. TMZ'nin aile kaynaklarına dayandırdığı özel haberine göre, Mack geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta sade bir törenle Frank isimli bir adamla evlendi.

Çiftin, Mack'in federal hapishaneden tahliyesinin ardından Los Angeles'taki bir köpek parkında tanıştığı ve geçen yıl Noel civarında nişanlandığı öğrenildi. Bu evlilik, aktrisin çalkantılı geçmişinin ardından hayatında attığı önemli bir adımı temsil ediyor.

HAPİS CEZASI VE NXIVM SÜRECİ

2000'li yılların başında DC Comics'ten ilham alan "Smallville" dizisinde Clark Kent'in en yakın arkadaşı Chloe Sullivan karakteriyle 205 bölüm boyunca milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Mack, kariyerinin zirvesindeyken NXIVM isimli cinsel istismar tarikatıyla olan bağlantısıyla gündeme gelmişti. Federal savcılar, 2018'de tutuklanan oyuncunun, kadınları "köle" olarak nitelendirilen bir yapıya dahil etmek için saflarına çektiğini iddia etmişti.

2021'de şantaj ve organize suç örgütüne yardım suçlamalarını kabul eden Mack, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının 21 ayını tamamladıktan sonra 2023'te serbest bırakılmıştı. Mack'in daha önce yine NXIVM tarikatıyla bağlantılı olan oyuncu Nicki Clyne ile 2017-2020 yılları arasında bir evliliği bulunuyordu.

Yaşadığı tüm bu olayların ardından Allison Mack'in yeni eşiyle farklı bir yola girerek geçmişini geride bırakma arayışında olduğu belirtiliyor.