Cezaevinden çıktı, evinin önünde kurşunlandı

Kaynak: DHA
Cezaevinden çıktı, evinin önünde kurşunlandı

Küçükçekmece'de, 25 gün önce cezaevinden tahliye olan Tolga Y.(20), evinin önünde oturduğu sırada motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı yara almadan atlatan Tolga Y., bir süre kaçan saldırganları kovaladı.

25 gün önce cezaevinden tahliye olan Tolga Y.(20), evinin önünde oturduğu sırada motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı yara almadan atlatan Tolga Y., bir süre kaçan saldırganları kovaladı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Tolga Y., evinin önünde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı şans eseri yara almadan atlatan Tolga Y., bir süre motosiklet ile kaçan şüphelileri kovaladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, sokakta inceleme yaparken, Tolga Y. polis merkezine gidip ifade verdi.

Öte yandan, Tolga Y.'nin 3 ay önce 'silahlı saldırı' suçundan cezaevine girdiği ve 25 gün önce tahliye olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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