Cezaevinden çıktı, havaya açılan ateşlerle karşılandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cezaevinden çıktı, havaya açılan ateşlerle karşılandı

Adana'da cezaevinden çıkan şahsı mahallede havaya ateş açılarak karşıladılar.

Adana'da cezaevinden tahliye olan bir şahsı mahallede havaya ateş açılarak karşıladılar. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden tahliye olan bir şahıs evine döndüğü için arkadaşları ve akrabaları mahallede kutlama yaptı. Sokağa ses sistemi kuran grup, şahıs geldiği esnada meşaleler yakarak havaya ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan karşılama töreni görenlere pes dedirtti. Görüntüler üzerine polis ekipleri şahısları tespit etmek için çalışma başlattı.

Cezaevinden çıktı, havaya açılan ateşlerle karşılandı

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