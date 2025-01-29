Cezaevinden çıktı, husumetlisini vurdu

Kaynak: DHA
Cezaevinden çıktı, husumetlisini vurdu

Samsun'da 3 ay önce cezaevinden çıkıp babasına borcu olduğunu gerekçe sürdüğü Eray S.'yi tabancayla yaraladı. 26 yaşındaki Fırat B. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 20 Ocak'ta Samsun İlkadım ilçesi Aziziye Caddesi ile Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Fırat B., babasına borcunu vermediğini iddiasıyla husumetli olduğu 35 yaşındaki Eray S.'yi sol ayak bileğinden tabancayla vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi dün Hürriyet Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Eray S.'nin 4, Fırat B.'nin ise 5 adet suç kaydı olduğu bildirildi.

​​​​​​​

Son Haberler
Türkiye için bir ilk olacak! Yerli ve milli zeka testi nisanda devrede
Türkiye için bir ilk olacak! Yerli ve milli zeka testi nisanda devrede
Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine kutuplaşıyoruz
Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine kutuplaşıyoruz
Şampiyonlar Ligi’nde son maçlar hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi’nde son maçlar hangi kanalda yayınlanacak?
Karadutlu soda ile kutladılar! İfadeleri ‘pes’ dedirtti
Karadutlu soda ile kutladılar! İfadeleri ‘pes’ dedirtti
Ankara'da patlama: Ev harabeye döndü
Ankara'da patlama