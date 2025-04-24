Cezaevinden deprem uyarısı: Ya Kanal Ya İstanbul

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı ve şehir plancısı Doç. Dr. Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında cezaevinde olmasına rağmen Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme kayıtsız kalmadı. Cezaevi koşullarından dolayı gecikmeli paylaşılan sosyal medya mesajında Gökce, İstanbul’un deprem riskine karşı acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. “Ya Kanal ya İstanbul derken bunu söylüyorduk. Gecikme lüksümüz yok!” diyerek, Kanal İstanbul gibi projelere ayrılan bütçenin yapı güçlendirme için kullanılmasını istedi.

“FANTEZİ PROJELERE KAYNAK AYIRMAYIN”

Gökce, depremin gerçekleştiği 13:15 sularında yazdığı mesajı, avukat ziyaretinin ardından sosyal medyada paylaşabildi. Cezaevi koşullarından kaynaklanan gecikmeyi açıklayan Gökce, şunları ifade etti: “Silivri’de çok şiddetli sarsıldık. İstanbul başta Marmara Bölgesi için derin bir endişe duyuyorum. Senelerdir öncelikli yapılacakları anlatıyoruz. Tüm uzmanlar deprem için ‘Beka’ meselesi diyor. Ne olur artık fantezi projelere kaynak ayırmayın.”

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“BİNLERCE CAN KAYBI ÖNLENİR”

Şehir plancısı olarak acil bir öneri sunan Gökce, riskli yapı stoğuna sahip kentlerde “kısmi güçlendirme”ye olanak sağlayacak yasal düzenlemenin derhal yapılmasını talep etti. “Bu düzenleme ile yapılar düşük maliyetle güçlendirilebilir, enkaz halinde sandviç gibi yıkılmaz, hasar alır ama binlerce can kaybı önlenir.” diyen Gökce, İBB olarak bu konuda bir yönetmelik hazırladıklarını ancak yasal düzenleme gerektiğini belirtti. En riskli yapılarından başlayarak güçlendirme çalışmalarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“YA KANAL YA İSTANBUL”

Gökce, mesajında Kanal İstanbul projesine yönelik “Ya Kanal ya İstanbul derken bunu söylüyorduk. İstanbul ve Türkiye için yapı stoğunun güçlendirilmesine yönelik düzenleme yapılsın ve kaynaklar kentlerimizi deprem ve afetlere karşı güçlendirmek için ayrılsın. Başka İstanbul yok.” dedi.

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Tüm halka geçmiş olsun dileklerini ileten Gökce, depremin sıcaklığı ve duygu yoğunluğuyla yazdığı mesajın cezaevi koşullarından dolayı geciktiğini belirtti.