Cezaevinden izinli çıkmıştı: Eğlence mekanında vurularak öldürüldü

Kaynak: DHA
Cezaevinden izinli çıkmıştı: Eğlence mekanında vurularak öldürüldü

Ordu'da eğlence mekanında çıkan kavgada cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Soner Şanlı (30), iş yeri sahibi O.A. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Ordu Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekan sahibi O.A. (29) ile müşteri Soner Şanlı arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada O.A., yanında bulunan tabancayla Şanlı'ya ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şanlı, kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan Soner Şanlı'nın Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 10 gün süreyle izinli çıktığı öğrenildi.

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